Sarà completamente restaurata la statua in legno della Madonna della Difesa a cui in questi giorni il paese di Donori dedica una tre giorni di festeggiamenti.

La comunità dei fedeli si è mobilitata per riportare il simulacro agli antichi splendori. La statua, a cui manca l’indice della mano destra, sarà portata nel laboratorio di restauro del maestro Nanni Pulli subito dopo la festa di settembre. Si interverrà anche su altri punti del simulacro danneggiati. Il costo sarà coperto dai contributi dei fedeli con le loro donazioni alla Parrocchia di San Giorgio. «È un atto di devozione verso la Madonna della Difesa simbolo della tradizione religiosa donorese - dice Salvatorangelo Piredda tra i promotori dell'iniziativa insieme a un gruppo di fedeli - così sara preservata l'eredità culturale del paese a beneficio delle generazioni future».

La festa in onore della Madonna della Difesa prenderà il via domani alle 19 con la processione verso la chiesa campestre a circa un chilometro dal paese. Alle 21.30, in Piazza dei Caduti, lo spettacolo di cabaret con Ignazio Deligia. Musica e spettacoli anche domenica: alle 11, il concerto del Coro Polifonico Sa Defenza e nel pomeriggio l’animazione per bambini. In serata lo spettacolo pirotecnico e il Dj set con la musica anni ’90. Lunedì il rientro in parrocchia del simulacro della Madonna seguito dai suonatori di launeddas, i gruppi folk di Donori, Dolianova, Guasila e Monastir. Alle 22 musica in piazza con il Dj Luca Martelli. Domenica 22 settembre si celebrerà l’Ottava con la processione per le vie del paese.

