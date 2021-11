Enas sostituisce le valvole di entrata e uscita del canale di imbocco dello scarico di superficie nella diga di Maccheronis, e di conseguenza scattano restrizioni nell’erogazione idrica a tutte le utenze del consorzio di bonifica della Sardegna centrale.

È prevista infatti un’interruzione della distribuzione dell’acqua nelle reti del territorio. L’ente consortile garantirà un sistema di approvvigionamento tramite autobotti oltre a quelle domestiche di cui si occuperà Abbanoa.

“È un intervento importantissimo che questa volta verrà all’opera dei sommozzatori – spiega il presidente Ambrogio Guiso –. Per questo motivo, oltre ad aver riempito i depositi di accumulo, sono state predisposti dei punti di approvvigionamento tramite autobotti che andranno incontro alle esigenze dei consorziati per tutto il periodo dei lavori, dalle 7,30 alle 16,30 sulla statale 125 all’incrocio con la provinciale 46 per Brunella e Concas, in agro di Posada, e in località Marfili, in agro di Siniscola”.

Anche nel sistema di adduzione del potabilizzatore di Torpè sono previsti dei lavori e anche in questo caso il Consorzio ovvierà al problema di approvvigionamento dell’abitato con altre idrovore che garantiranno il funzionamento dell’impianto stesso.

