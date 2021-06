Si svolgeranno a Maracalagonis, forse a metà settimana, i funerali di Alessandra Piga, la ragazza di 25 anni uccisa in Liguria dall'ex marito. Per il giorno dell’ultimo saluto sarà anche proclamato il lutto cittadino.

Una vicenda sconvolgente con una famiglia e un paese sotto choc. Ieri sera la ragazza si sarebbe recata in compagnia di una amica in casa dell'ex marito forse per un chiarimento. L'uomo avrebbe invece reagito armandosi di un'arma tagliente colpendo ripetutamente l'ex moglie. Pare che al delitto abbia assistito l’amica, che si sarebbe rinchiusa nel bagno assieme al bimbo di circa due anni della coppia. Poi l'arrivo dei Vigili del fuoco e dei carabinieri e il fermo del presunto omicida.

Intanto resta grande il cordoglio a Maracalagonis: i genitori della vittima sono partiti per la Liguria. Nella mattinata in paese c'è stata la prima Comunione dei bambini del paese col parroco don Elvio Puddu che ha ricordato la vittima esprimendo parole di cordoglio e di condanna. “Nessuno-ha detto don Puddu – ha il diritto di alzare le mani, nessuno ha il diritto di togliere la vita a un altro".

© Riproduzione riservata