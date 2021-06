Una 25enne di Maracalagonis è stata uccisa a coltellate dall’ex compagno. Il femminicidio è avvenuto a Castelnuovo di Magra, nello Spezzino.

Alessandra Piga, questo il nome della vittima, era ripartita dalla Sardegna pochi giorni fa dopo aver fatto visita a familiari e amiche. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Yassine Erroum, l’uomo di origine marocchina da cui aveva avuto un bimbo, le ha sferrato una coltellata mortale nell’abitazione di via Bacanella. Lei ha cercato di difendersi, ferendo anche l’uomo che attualmente si trova in ospedale, piantonato dopo l’arresto.

Una tragedia, avvenuta mentre in casa c’era anche il figlioletto di un anno e mezzo e un’amica della ragazza, che ha sconvolto il paese di origine. Poco dopo l’omicidio la notizia è arrivata a Maracalagonis. Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri hanno ricevuto alcune telefonate da persone che, per strada a Castelnuovo, sentivano le urla provenire dall’appartamento. La coppia si era incontrata probabilmente per parlare della separazione e Alessandra aveva portato il bambino e un’amica. Il litigio ha assunto toni sempre più violenti fino a sfociare in omicidio.

