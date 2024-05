Cinquanta incidenti in anno, cinque morti nel 2023. Una strada con troppe croci quella che per tutti è la Litoranea per Villasimius, suddivisa tra Comune di Quartu – dal Margine Rosso fino a via Marco Polo – e Città Metropolitana, quando diventa Provinciale 17.

Lo schianto di ieri, costato la vita al giovane Nicola Perra di Sinnai, 22 anni, è stato il primo fatale nel 2024.

Ma il conto, l’anno scorso, è stato tragico. L’ultimo precedente risale alla notte tra il 30 e il 31 dicembre. Marco Alfonso, 21 anni di Quartu, stava ritornando alla festa dei diciott’anni di una parente, dove c’era tutta la famiglia riunita.

Aveva appena accopagnato a casa la sua findanzata e tornava dai parenti. All’incrocio con via Mar Egeo, di fronte al ristorante Clipper, ha perso il controllo della sua Smart ed è volato fuori dall’abitacolo, rovinando sull’asfalto. Per lui non c’è stato niente da fare.

