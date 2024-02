Dopo una lite in casa ha deciso di non dormire nella sua abitazione ed è andato nell’azienda di famiglia per trascorrere la notte. Ha acceso un fuoco per riscaldarsi, in un braciere, e le esalazioni di monossido di carbonio lo hanno ucciso nel sonno.

Sarebbe questa, secondo una prima ricostruzione del dramma, la causa della morte di Federico Massa, 62 anni compiuti due giorni fa, nato a Sarroch e residente a Selargius.

Il dramma si è consumato nella segheria della quale era titolare, sulla terza strada della zona industriale di Macchiareddu.

A dare l’allarme, questa mattina, è stato un familiare, che ha trovato il corpo senza vita.

Sul posto sono subito arrivati i medici del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sono anche intervenuti i carabinieri della stazione di Assemini e della Compagnia di Cagliari che hanno lavorato per ricostruire la dinamica della tragedia.

