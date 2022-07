Non ce l’ha fatta il 30enne di Sinnai che ieri pomeriggio era rimasto gravemente ferito mentre in sella alla sua moto si è scontrato con un’auto alla periferia di Settimo San Pietro. Yuri Laconi, militare della Brigata Sassari, è morto nella notte all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove era ricoverato in prognosi riservata.

Violentissimo l’urto tra la sua Ducati e la macchina che proveniva dal senso opposto. Il giovane era finito sull’asfalto riportando nell’incidente varie lesioni.

(Unioneonline/s.s.)

