È stato ricoverato in prognosi riservata l’uomo di 30 anni rimasto ferito lunedì pomeriggio nell'incidente alla periferia di Settimo San Pietro.

Il centauro era in sella alla sua Ducati e viaggiava in direzione Cagliari quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato con un'auto che proveniva in senso opposto.

Un urto violentissimo, con l'automobilista rimasto illeso e col motociclista che è finito sull'asfalto, riportando ferite in diverse parti del corpo tanto che è stato trasportato al Brotzu in codice rosso.

I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale del Parteolla e del Basso Campidano. All'origine dell'incidente pare ci sia stata una invasione di corsia.

La Polizia locale mantiene in merito uno stretto riserbo.

© Riproduzione riservata