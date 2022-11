Macchine bitumatrici in azione nel litorale quartese.

Dopo trent'anni di abbandono, arriva l'asfalto nelle strade disastrate delle lottizzazioni da Foxi a Capitana e i residenti quasi non credevano ai loro occhi.

Sono già state rifatte a nuovo via Dei Pittori Europei, via Serra Perdosa, via Euforbia, e sono di questi giorni i lavori in via S’Oru e Mari e in via Maiorca e ancora a Costa degli Angeli e a Capitana nelle vie Serchio, Liri e Adda.

E se è vero che le emergenze da risolvere sono ancora tante, è anche vero che si comincia a fare qualcosa di concreto per zone che hanno vissuto negli anni enormi problemi, con i residenti costretti soprattutto con le piogge, a stare in casa circondati da strade allagate e malridotte.

Basta solo pensare alla situazione di via S’Oru e Mari. Qui la strada era un colabrodo diventata ormai impraticabile negli ultimi tre anni. E si comincia a mettere mano anche alle traverse con i lavori in corso in via Maiorca. Resta purtroppo il problema dei marciapiedi completamente devastati dalle radici degli alberi.D

