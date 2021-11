Ha percepito per due anni e mezzo indebitamente il reddito di cittadinanza.

Un 36enne di Sinnai è stato deferito dai carabinieri della locale Stazione alla Procura di Cagliari per truffa ai danni dello Stato.

L’uomo, che ha precedenti denunce a carico – in particolare per truffa – ha percepito il sussidio da luglio 2019, per un ammontare complessivo di 12.640 euro sottratti indebitamente allo Stato.

L’uomo aveva prodotto agli uffici competenti una falsa attestazione che descriveva una condizione di indigenza che nella realtà dei fatti non c’era. Infatti il 36enne era stato assunto da una ditta come giardiniere e percepiva un reddito di gran lunga superiore a quello massimo previsto per poter godere del beneficio.

(Unioneonline/L)

