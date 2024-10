L’avio-superficie di Castiadas (della famiglia Contini) si è trasformata in una location esclusiva per un servizio fotografico dedicato alle nuove collezioni autunno-inverno 2024. A sceglierla per la prima volta una casa di moda vicentina. L’evento ha coinvolto due modelli e un team di dodici professionisti tra fotografi, stilisti e assistenti.

«Essere stati selezionati come scenario per un progetto di caratura internazionale – sottolinea con orgoglio il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni - non è solo motivo di grande soddisfazione ma anche il riconoscimento tangibile del lavoro costante e dell’impegno che stiamo portando avanti per promuovere Castiadas come una destinazione turistica d’eccellenza».

Da parte del primo cittadino un ringraziamento particolare «al signor Paolo Contini, la cui struttura aeroportuale ha avuto un ruolo determinante nell’aprire nuove opportunità per il nostro territorio. Come sindaco continuerò a sostenere e promuovere tutte le iniziative che evidenziano il potenziale di Castiadas».

