La dea bendata bacia San Sperate. Vinti nel concorso del Superenalotto di ieri, giovedì 27 giugno, 67mila euro con una vincita punto 4 SS e 1 punto 4.

La giocata vincente è stata realizzata nella tabaccheria Cabiddu di via Cagliari 19. «Si tratta di un cliente, una persona gentilissima – spiegano dalla ricevitoria – che abitualmente si affida a noi per i vari servizi al di fuori del gioco, e che è già passato per renderci partecipi della vincita. Gli abbiamo fatto tante congratulazioni».

La combinazione vincente dell’estrazione è stata: 13 – 28 – 63 – 76 – 80 – 85 – J 21 – SS 54.

Continua invece a nascondersi l’ambito “6”: l’ultimo, del valore di 101,5 milioni di euro, è stato centrato a Napoli il 10 maggio con una schedina da 2 euro.

(Unioneonline/v.l.)

