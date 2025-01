“È una vicenda orripilante, la scuola non può discriminare gli alunni”. L’Ufficio H, che affronta problematiche relative ad ogni tipo di disabilità, e la Uil Pensionati dell’Area Vasta di Laconi intervengono sulla vicenda dell’alunna in carrozzina che frequenta con non poche difficoltà il Liceo scientifico “Zappa-Pitagora” di Isili: edificio dove il bagno per i disabili non è agibile da 4 mesi.

“A chi spetta rendere agibili i servizi igienici per gli studenti abili e diversamente abili? – evidenziano in una nota i due organismi - La seconda riflessione riguarda l’applicazione delle norme di legge, che prevedono la chiusura di una struttura qualora non vi siano garantite le condizioni igienico-sanitarie, come abitualmente accade quando si chiude una scuola perché manca l’erogazione dell’acqua”.

E ancora: "Come può accadere che in una scuola capiti di discriminare un alunno diversamente abile riducendolo a un ruolo di inferiorità e di umiliazione fino ad impedirne la frequenza?”. Nei giorni scorsi ha denunciato la vicenda la mamma della ragazza, 18enne residente a Laconi. Aveva raccontato che tante volte la figlia era dovuta stare a casa perché mancava la sua assistente personale, motivo per il quale non poteva utilizzare con i bidelli un bagno normale, l’unico disponibile per lei. Il dirigente Marco Saba aveva spiegato che il bagno per i disabili non è agibile a causa di lavori in corso. E che per effettuare delle modifiche in quello presente nella palestra serviva l'autorizzazione dalla Provincia del sud Sardegna.

