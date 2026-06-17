Continuano le segnalazioni ad Isili della presenza di ratti e insetti infestanti che stanno creando disagio in diversi parti del paese e ai cittadini che in queste zone vivono.

L’amministrazione comunale lancia un appello alla popolazione perché vi sia maggiore collaborazione nell’attuazione delle norme di prevenzione.

Attenzione particolare va data soprattutto in quei terreni che ricadono nel centro abitato e in particolare per quei fabbricati che si trovano in stato di abbandono. Pertanto i proprietari sono tenuti a ripulire queste aree, qualunque sia la loro destinazione, da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura. Inoltre è necessario creare una fascia parafuoco o una fascia erbosa verde attorno a quei fabbricati rurali chiusi che sono destinati al ricovero degli animali.

Tutte accortezze che favoriscono il decoro ma anche il benessere e il miglioramento della qualità della vita evitando così l’insorgenza di pericoli per la salute l’incolumità pubblica.

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