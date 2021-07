La fibra ottica arriva a Senorbì dove circa 2mila abitazioni verranno raggiunte dalla banda ultra-larga per la connessione veloce a internet.

La Giunta comunale ha approvato la convenzione con la società Infratel Italia per la realizzazione delle reti in fibra ottica nel territorio di Senorbì e delle frazioni Arixi e Sisini. L’accordo definisce nel dettaglio le modalità di collaborazione per quanto riguarda le attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica sul centro abitato.

"Il Comune è interessato a favorire, nell’ambito dell’accordo di programma, lo sviluppo delle aree non coperte da servizi a banda ultra-larga tutelando nel contempo il demanio stradale e la sicurezza della circolazione – si legge nella delibera approvata dal sindaco Alessandro Pireddu e dagli assessori Carlo Mascia e Sara Mascia –, svolgendo rapidamente l’iter dei procedimenti amministrativi allo scopo di facilitare la realizzazione delle opere ed economizzare gli interventi anche mediante soluzioni a basso impatto ambientale”.

Il piano d'azione per la riduzione del divario tecnologico è stato avviato alcuni anni fa in gran parte della Sardegna, con il coinvolgimento delle amministrazioni comunali che hanno firmato le relative convenzioni.

Nel centro economico e demografico della Trexenta (quasi 5000 abitanti, comprese le frazioni Arixi e Sisini che verranno raggiunte dal servizio) imprenditori, studenti e famiglie attendono da tempo un'infrastruttura che renderà possibile la navigazione ad alta velocità e senza più disguidi.

© Riproduzione riservata