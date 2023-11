Al via il corso sulla sicurezza nel web promosso dalla Acli di Gesico in collaborazione con la Fondazione di Sardegna. Il primo incontro del progetto, dal tema “I cyber crimini e il cyberbullismo: le basi per navigare in rete in modo consapevole”, si è tenuto questa mattina nel circolo Acli in via Umberto I, nel centro di Gesico.

Sabato 18 novembre, dalle 10 alle 12, l'incontro verterà sul tema di strettissima attualità “Le frodi su internet: come evitare di cadere nelle truffe online”, mentre l’ultima lezione del corso “Il furto d’identità digitale: che cos’è e come difendersi” si terrà sabato 25 ottobre, sempre a partire dalle 10.

Per chiunque utilizzi un dispositivo commesso a internet, la sicurezza informatica è un aspetto a cui prestare sempre la giusta attenzione: sono infatti innumerevoli i rischi che si corrono ed è importante avere le conoscenze per scansarli e saperli contrastare. Gli obiettivi dell’iniziativa sono: rendere consapevoli gli utenti dei rischi dell’utilizzo di internet durante le navigazioni con i browser, utilizzando la posta elettronica e utilizzando i social media; trasmettere conoscenze e informazioni utili riguardo alcune regole semplici da seguire per minimizzare i rischi di truffe; fronteggiare i rischi della navigazione senza particolari preoccupazioni e non dovendo sempre chiedere aiuto ad altri.

