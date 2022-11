Secondo appuntamento con “Incontri di montagna” in programma venerdì 25 novembre alle 18 nella biblioteca comunale di Sinnai. Si tratta di un percorso tematico ideato e curato da Marco Mura (Runner Escursionista) e Amos Cardia (Sardinia Biking) che dà voce al pubblico in un rapporto diretto con i protagonisti di esperienze significative in Sardegna e nel mondo, con attenzione rivolta anche alla tutela ambientale e alla storia del territorio.

Il primo appuntamento è stato dedicato all’ultrarunning e ha avuto come protagonista Italo Orrù che ha ripercorso la sua gara di settanta giorni consecutivi negli Stati Uniti. Il secondo incontro avrà come protagonista Paolo Massenti, ultraciclista guasilese (classe 1981), che racconterà la sua esperienza di due settimane alla “Route 77” in cui ha congiunto tutti i Comuni della Sardegna totalizzando ben 4.100 chilometri e un dislivello positivo pari a 56.000 metri.

