Incidente stradale questa mattina sulla statale 554, all’altezza del ponte strallato Emanuela Loi, a Monserrato.

Tre i veicoli coinvolti in un tamponamento che, seppur non grave, ha causato forti disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Monserrato e un’ambulanza del 118. Fortunatamente non si registrano feriti.

L’incidente, avvenuto in orario di punta, ha provocato lunghe code e rallentamenti, con automobilisti in fila in attesa di poter transitare.

