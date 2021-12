Vanno avanti le indagini per chiarire la dinamica dell'incidente stradale di due settimane fa sulla provinciale che da Castiadas porta alla nuova Orientale sarda.

Proprio in questo contesto, il Pm della Procura di Cagliari Virginia Boi ha disposto anche una perizia cinematica per accertare dinamica, cause e responsabilità del sinistro costato la vita al dj di Villaputzu Ale Massessi di 38 anni e ad Ambra Utzeri, una donna di 34 anni di Villasimius, madre di tre bambini.

La conducente della terza auto, una Peugeot, che seguiva la macchina di Ambra Utzeri, era rimasta praticamente illesa. Ora si procederà sulle perizie tecniche sulle tre auto che erano state sequestrate dallo stesso magistrato.

Dopo gli accertamenti sulla strada effettuati dai carabinieri di Castiadas e della Compagnia di San Vito, ora si ricorre come detto alla perizia cinematica, affidata all'ingegner Francesco Marongiu. Intanto la conducente della Peugeot è stata iscritta al registro degli indagati (a sua garanzia) per omicidio stradale. Un atto dovuto in attesa della conclusione delle indagini stesse e necessario per chiarire con precisione la dinamica, le cause e le responsabilità sull'incidente.

Alle operazioni peritali parteciperà come consulente tecnico di parte anche l'ingegner Paolo Marcialis, esperto messo a disposizione da una società specializzata a livello nazionale a cui si sono affidati i familiari di Massessi.

© Riproduzione riservata