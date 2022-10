Incidente questa mattina al cimitero comunale di Quartu Sant'Elena in via Marconi. Un uomo di 82 anni che andava a portare i fiori sulla tomba della moglie è inciampato in un gradino non segnalato che compare all'improvviso nel camminamento, cadendo rovinosamente a terra.

A soccorrerlo i tanti visitatori che si trovavano al camposanto in quel momento e che hanno subito chiamato l'ambulanza. Per fortuna, a parte il grande spavento, non ha riportato ferite gravi.

Sta di fatto che il cimitero non è certo a misura di pedone: pieno di dossi, dislivelli e mattonelle sconnesse e dove ogni giorno cade qualcuno. Si sta cercando di intervenire ma le situazioni pericolose restano ancora molte.

