Non ce l’ha fatta la donna che nella serata di ieri è rimasta coinvolta in un incidente sulla Statale 130, all’altezza dell’ultimo ingresso per Elmas, direzione Cagliari. Teresa Pili, 83enne di Elmas, è morta all’ospedale Brotzu, dove era ricoverata.

Intorno alle 19.30 due auto si sono scontrate: una Peugeot 206 su cui viaggiava una coppia, e che ha avuto la peggio, e una Bmw al cui volante si trovava una donna che ha riportato lievi ferite.

La Bmw è rimasta in carreggiata, mentre la Peugeot – dopo una carambola sul nastro d'asfalto – è volata fuori strada, finendo in un terreno.

La vittima, che viaggiava insieme al marito, era incastrata fra le lamiere ed è stata estratta dai vigili del fuoco.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi. In queste ore è avvenuto il decesso.

