I carabinieri di San Vito stanno ultimando gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente di ieri sera a Capo Boi sulla strada provinciale 17 che porta a Villasimius. Coinvolte due moto, una delle quali straniera: un ferito grave, un 19enne di Villasimius. Sulla dinamica non è trapelato nulla: le due moto si sono scontrate quasi frontalmente col 19enne poi ricoverato al Brotzu in codice rosso. Illesi gli occupanti della moto straniera.

Poco prima si era verificato un primo incidente a pochi chilometri di distanza a Torre delle Stelle: e anche nell'occasione ad avere la peggio è stata una persona di Villasimius, titolare di un centro per sub, ugualmente ricoverato in prognosi riservata.

Una strada pericolosa? "Non c'è dubbio – dice Lazzaro Asuni, uno dei titolari del ristorante ‘Da Barbara’ a Solanas -. Lungo questa strada di incidenti ne abbiamo visti tantissimi: una strada con tante curve e rettilinei che deve essere meglio curata dalla Provincia e dalla Città metropolitana. Bisogna attuare tutte le misure per metterla in sicurezza lungo l'intero tracciato”.

La provinciale 17 ospita un traffico intensissimo e non solo durante la stagione turistica: troppi gli incidenti, gravi e meno gravi verificatisi negli ultimi dieci anni, tra il Margine Rosso e Geremeas, tra Torre delle Stelle e Villasimius. “Forse bisogna adeguare la segnaletica, imporre ferrei limiti di velocità: non so quale possa essere la soluzione migliore. Occorrono maggiori controlli, posti di blocco nei punti più a rischio”, dice un turista lombardo, Andrea Giusti.

