Provinciale per Villasimius insanguinata nel pomeriggio. Dopo l’intervento per lo schianto tra una moto e un camion all’altezza di Torre delle Stelle, con il centauro trasportato a bordo dell’elisoccorso in gravissime condizioni al Brotzu per un brutto trauma facciale e altre ferite, il velivolo dell’Areus è subito nuovamente decollato per intervenire su un altro incidente, stavolta all’altezza di Porto Sa Ruxi.

Stando alle prime informazioni, due moto si sarebbero schiantate frontalmente. Ma sulla dinamica non ci sono ancora certezze. Uno dei coinvolti non sarebbe cosciente.

