Nella notte, un incendio ha interessato un’abitazione rurale in un’area di campagna nei pressi della strada provinciale 2, nel territorio comunale di Assemini.

L’allarme è stato lanciato tramite il numero di emergenza 112, che ha attivato la sala operativa dei vigili del fuoco di Cagliari. Immediatamente, due squadre della sede centrale sono intervenute con un’autopompa, un’autobotte e un totale di sette operatori.

Le fiamme hanno avvolto l’intera struttura e, durante le operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno individuato alcune bombole di GPL, provvedendo alla loro messa in sicurezza. Completata l’opera di spegnimento, sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio.

All’interno dell’abitazione si trovava un uomo di 80 anni, soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale in codice giallo per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

(Unioneonline)

