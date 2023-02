Incendio questa mattina in un’area boscata a Sarroch, in località “Su Gattaresti”.

Sul posto il personale del Corpo Forestale della Stazione di Pula che ha richiesto il supporto dell'elicottero del Servizio Antincendi del Corpo Forestale proveniente dalla Base Operativa CFVA di Fenosu.

Il tempestivo intervento ha fatto sì che l’incendio non si propagasse al resto della vegetazione, composta da macchia mediterranea. La superficie percorsa dal fuoco è di circa 1 ettaro.

Allo spegnimento hanno preso parte anche una squadra dei Barracelli di Sarroch e una squadra dei Vigili del Fuoco provenienti da Cagliari.

Sulle cause dell’innesco sono in corso gli accertamenti di polizia giudiziaria.

(Unioneonline/D)

