Non ci sono le auto in via Porcu a Quartu in questo sabato un po' speciale. Al loro posto una fila di stand dove trovano spazio giochi da tavolo e giochi di ruolo, nuovi e vecchi o addirittura ancora mai usciti.

È Ludica la nuova fiera di giochi da tavolo, di ruolo e wargame, che andrà avanti fin a stasera intorno alle 20, con dimostrazioni, gare e tanto altro. L'iniziativa è organizzata dal centro commerciale naturale di via Porcu, Factory, Risiko club Cagliari, Tana dei Goblin Cagliari, Sardinia Game Scene, Officina del Mek e Mensa, tutte associazioni che si occupano di diffusione del gioco analogico e intelligente.

Tra gli stand più visitati c'è quello del Sardinia Game scene, associazione che mette insieme, come spiega il vice presidente Franco Sardo "autori e sviluppatori di giochi di ogni genere e giochi di ruolo". E tra questi nuovi autori ci sono Lio&Alyssa che hanno realizzato "Culpa". È un gioco ambientato nel 1400 dove i giocatori devono sopravvivere sette giorni all’interno di una chiesa. Un gioco da tavolo dalle atmosfere un po’ gotiche dove in sostanza vince chi riesce ad arrivare alla fine dei sette giorni.

In uno degli stand non poteva mancare il seguitissimo gioco del risiko con il Risiko Cagliari che festeggia 15 anni di attività e oltre cinquanta iscritti. «Durante la giornata» ha spiegato la presidente Monica Corda, «spieghiamo anche le regole del torneo challenge che si differenzia da quello tradizionale perché ha il limite di durata di un’ora e mezzo».

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