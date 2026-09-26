L’evento nazionale dedicato al ruolo fondamentale delle biblioteche nella società per la diffusione della conoscenza e la difesa del libero pensiero è in programma dal 28 settembre al 4 ottobre. Alla manifestazione partecipa anche quest’anno la biblioteca “A. Saba” di Serdiana. Il titolo scelto per l’edizione di quest’anno è “Bibliobrave-Biblioteche coraggiose” per sottolineare l’impegno delle biblioteche sul fronte dell’inclusione e della libertà.

In occasione del Bibliopride, la biblioteca di Serdiana presenterà la nuova sezione dedicata a libri e risorse per genitori e figli. Dal 28 settembre al 9 ottobre sarà disponibile un'interessante scelta di testi dedicati al tema del coraggio, pronti da sfogliare e leggere insieme ogni pomeriggio. Il 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, le porte della biblioteca saranno aperte tutto il giorno per le famiglie che desiderano dedicarsi alla lettura ad alta voce con i bambini leggendo loro le storie più belle scelte per questa ricorrenza. Giovedì 8 ottobre la biblioteca ospiterà un incontro per dare vita a un nuovo gruppo di lettura dedicato agli adulti. Per l'intera durata dell'evento, la biblioteca si trasformerà in un laboratorio diffuso e partecipativo.

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