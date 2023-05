Un 30enne di Villacidro è stato fermato per un controllo ieri sera in via Roma a Serdiana. Era alla guida di una Fiat Panda ed è stato trovato in possesso di una siringa, due cucchiai, un inalatore per fumare stupefacenti e un contenitore di plastica con 2 di sostanza verosimilmente del tipo cocaina.

Invitato a sottoporsi agli accertamenti tossicologici, si è rifiutato.

È stato denunciato a piede libero e segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti.

La patente di guida gli è stata ritirata.

