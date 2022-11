Si riunisce venerdì il Consiglio comunale di Sinnai. Al primo punto all'ordine del giorno sono in discussione i “Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza rete viaria intercomunale SP15 Maracalagonis, Settimo, Sinnai-Miglioramento delle condizioni di sicurezza delle intersezioni stradali lungo la stessa strada provinciale 15”. L'assemblea si dovrà anche occupare di alcune varianti non sostanziali al piano di risanamento urbanistico Serralonga-Is Mitzas e al piano di lottizzazione “Sa Pedralla”.

In discussione poi il Bando pubblico per l’assegnazione e l’erogazione dei contributi per l’edilizia per il culto e gli altri edifici per servizi religiosi. Da nominare infine componenti della prima, seconda e terza commissione consiliare permanente una proposta Regolamento per il commercio su aree pubbliche. La riunione inizierà alle 16,30.

