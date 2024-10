Le accuse della minoranza consiliare sono pesanti e gravi: «Il sindaco Stefano Anni è coinvolto in alcuni dei progetti per la realizzazione di impianti da energie rinnovabili. E se questi progetti venissero approvati, nelle tasche del sindaco entrerebbero 281mila euro. Questo è un conflitto di interesse».

La replica è altrettanto dura: «Ho attività e proprietà per 130 ettari di terreno, ma anche se io ho aree interessate da progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici, non è detto che io non possa partecipare agli atti programmatori. Dove è il conflitto di interessi?».

L’interrogazione

A Nuraminis è scontro aperto tra il gruppo di minoranza “Il Cambiamento Possibile”, composto dall’ex sindaca Mariassunta Pisano e dai consiglieri Federica Pinna, Roberta Podda e Mario Frongia, e il primo cittadino Stefano Anni, vicepresidente del comitato esecutivo di Anci Sardegna, che nell’ultima, tesissima, seduta di Consiglio comunale si sono scambiati accuse durissime.

