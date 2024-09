Un “male oscuro” sta colpendo l’Oasi del Cervo: le foreste tra Uta, Capoterra e Assemini sotto attacco da agenti patogeni che stanno stravolgendo il paesaggio.

In poche settimane migliaia di ettari del Monte Arcosu si stanno trasformando in un vero e proprio “disastro forestale”, con le piante che si stanno gradualmente “rinsecchendo” fino a morire. E ad oggi, nonostante l’allarme, nell’Isola non è stato adottato nessun protocollo di gestione integrata dei parassiti.

L’articolo completo di Mauro Pili su L’Unione Sarda in edicola, sull’app e nell'edizione digitale

© Riproduzione riservata