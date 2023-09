«È stata una serata bellissima e commovente. Con la presenza, come madrina, della conduttrice di Radio Rai Pamela D'Amico abbiamo salutato la piccola Emilia iniziando un percorso di sostegno nella lotta alla glicogenosi di tipo 1B. Sarà una strada lunga e non facile ma grazie al cuore di Mandas e della Sardegna tutta sono convinto che questa battaglia sarà vinta». Con queste parole il sindaco Umberto Oppus ha voluto ringraziare l’intera comunità per aver fatto sentire la propria vicinanza in occasione della kermesse dedicata alla piccola Emilia, affetta da glicogenosi di tipo B1, malattia metabolica autosomica con un’incidenza di 1 caso ogni 100.000 abitanti. Nell’Isola poco più di dieci sardi sono colpiti da tale patologia.

In occasione dell’iniziativa è stata attivata una raccolta fondi per sostenere le spese che dovrà sopportare la famiglia della piccola Emilia e la ricerca necessaria per poter arrivare a trovare una cura adeguata. L’appuntamento, voluto dall’amministrazione comunale, ha visto protagonista la celebre artista di Viale Mazzini che ha proposto una scaletta di grandi successi con melodie immortali e alcuni capolavori della canzone d’autore italiana e latina.

Dopo il successo degli appuntamenti prestigiosi del Premio Lawrence, la comunità mandarese ha voluto far sentire la propria vicinanza alla famiglia della piccola. «Emilia è un dono, un dono speciale e unico per tutta la nostra comunità», ha detto il parroco don Davide Pau.

