Domenica all’insegna della solidarietà nel centro dell’alta Trexenta. Domani, domenica 2 luglio, a partire dalle 19.30 nel suggestivo scenario del parco dell’ex convento San Francesco è in programma la cena di beneficenza “Il grande cuore di Mandas” che ha come obiettivo quello di ricavare fondi da destinare all’associazione del Gruppo volontari sardi Karibu Africa guidata dal dottor Luciano Cara. L’iniziativa è promossa dalle Acli di Mandas in collaborazione con l’amministrazione comunale, tutte le associazioni locali e la Parrocchia San Giacomo.

Karibu Africa è un’associazione benefica fondata nel 2004 impegnata su più fronti: commercio equo-solidale, cooperazione allo sviluppo e accoglienza. Tutte le attività di Karibu sono realizzate grazie ai volontari che la compongono e grazie a tutte le persone che sostengono e condividono gli ideali di promozione sociale. Il dottor Cara è l’anima e il motore del gruppo di volontari di Cagliari che, da diversi anni, sta portando avanti numerose iniziative benefiche a sostegno dei poveri e degli ammalati in Africa. Il circolo Acli di Mandas (la presidente è Rosy Dessì) anche in questa occasione non ha voluto far mancare il proprio supporto nel promuovere e organizzare una serata dal nobile scopo, riuscendo inoltre a coinvolgere cittadini, istituzioni e il mondo associativo locale.

© Riproduzione riservata