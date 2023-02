L’amministrazione comunale di Guamaggiore ha avviato la procedura negoziata, senza bando, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e completamento degli impianti sportivi di via Tevere.

C’è tempo sino a domani, giovedì 23 febbraio alle 12, per presentare l’offerta per ottenere l’affidamento degli interventi in progetto. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 90 giorni consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L’opera pubblica, dell’importo complessivo di 200.000 euro, è finanziata con fondi comunali.

La palestra di via Tevere, vicino alle scuole del paese, è stata realizzata alcuni anni fa dal Comune per consentire soprattutto ai più giovani di avvicinarsi alle varie discipline sportive. «Riteniamo fondamentale investire per la realizzazione di nuovi spazi che possano favorire la crescita e la formazione dei nostri ragazzi e ragazze, anche attraverso lo sport e il gioco», aveva detto il sindaco Nello Cappai nel momento dell’inaugurazione della palestra. La riqualificazione dello stabile restituirebbe ai cittadini un’area completamente rinnovata, moderna e funzionale.

Si terrà invece martedì 28 febbraio, nella sede comunale di viale IV Novembre 32, l’asta pubblica per la concessione in uso, per quattro mesi, dalla data di consegna, della piscina comunale di via Tirso. L’asta sarà tenuta con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base di 3.992,77 euro che costituisce canone di concessione.

