Nuova tappa del carnevale intercomunale dei paesi della costa sud-occidentale: sarà Domus de Maria oggi, con raduno previsto per le 15 in piazza Is Argiolas, a ospitare la terza sfilata dei carri allegorici e dei gruppi a piedi. La scorsa settimana a prendere la scena sono state le tappe di Sarroch, che ha inaugurato la rassega, e quella di Capoterra, che ha coinvolto migliaia di persone.

Giovanni Montis, assessore allo Spettacolo di Capoterra, è soddisfatto della grande partecipazione della tappa capoterrese: «Questo è il terzo anno che organizziamo il carnevale insieme agli altri Comuni della costa, e devo dire che a Capoterra non si era mai vista così tanta gente. Vedere grandi e bambini divertirsi a suon di musica sui carri o sfilando con i gruppi a piedi è stato davvero emozionante: siamo riusciti a dare vita a un appuntamento così partecipato anche grazie al lavoro del gruppo AmmacchiHouse Carnival Group Capoterra, e dell’associazione Dreamwalk Sound».

I prossimi appuntamenti si terranno il 1°marzo a Villa San Pietro e il 2 marzo, giorno della finale, a Pula.

