Una grande festa dello sport per brindare all’apertura degli impianti sportivi di Guasila realizzati dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di offrire all’intera comunità spazi adatti allo svago e alla pratica di diverse discipline. Appuntamento oggi, alle 15.30 nell’area sportiva del paese, per il raduno dei bambini, dei ragazzi e degli accompagnatori; alle 16 l’inaugurazione degli impianti con il taglio del nastro da parte della sindaca Paola Casula e la formazione delle squadre che si sfideranno nei tornei di tennis, ciclismo, pallavolo, atletica, calcio e judo. «Sveleremo l'intitolazione del nuovo campo sportivo – dice l’assessore allo Sport Sergio Angioni –, sarà un nome che metterà tutti d'accordo, in cui tutti gli atleti di qualsiasi disciplina si riconosceranno».

La festa andrà avanti sino a tardi: alle 21 è previsto il rinfresco per tutti. Durante l’intera manifestazione ci saranno le attività di animazione per i più piccoli. La Giunta comunale di Guasila ha investito importanti risorse per realizzare moderni impianti da gioco pensati per gli appassionati di tutti gli sport, non solo di calcio. Sono diverse le amministrazioni comunali della Trexenta che, seguendo proprio l’esempio di Guasila, hanno sfruttato l’occasione offerta dai fondi del Credito sportivo per rimettere in sesto le vecchie strutture dedicate alle attività ricreative e allo sport dilettantistico. Anche questo è un modo per creare nuove opportunità di aggregazione e socialità sul territorio.

Lo sport ha una grande tradizione nel territorio, ma è in piena sofferenza a causa dello spopolamento dei piccoli centri e delle cattive condizioni degli impianti. L’Unione dei Comuni della Trexenta, l'ente intercomunale presieduto proprio dalla sindaca di Guasila Casula, ha perciò deciso di correre ai ripari.

