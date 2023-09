Momenti di terrore per una donna ieri sera a Guasila. E attimi di panico anche per i carabinieri che sono intervenuti in via Cima, dove un pitbull molto agitato ed estremamente aggressivo è entrato nel giardino di un’abitazione.

La cinquantenne, terrorizzata, si è barricata in casa e ha lanciato l’allarme al 112.

I carabinieri intervenuti sul posto si sono immediatamente preoccupati di evitare che il cane uscisse dal giardino, per evitare pericoli agli altri cittadini.

Il pitbull ha aggredito uno dei due militari, che è stato morso alla mano sinistra e si è procurato ferite gravi. Nel frattempo sul posto, chiamati dagli stessi carabinieri, sono intervenuti gli operatori del canile “Dog Hotel” di Assemini, il cane è stato catturato e sedato da un veterinario prima di essere accompagnato nel canile “Tana di Bau” a Quartu.

Il carabiniere è stato portato al Brotzu per le cure, ora si indaga sulla provenienza dell’animale. Il cane non aveva microchip che ne potessero attribuire la proprietà, ma era tutt’altro che denutrito, quindi i militari sono sicuri che abbia un padrone.

(Unioneonline/L)

