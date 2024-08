Appena il tempo di gustarsi il successo della 37esima edizione del Palio di Santa Maria, che l’associazione ippica guasilese è già al lavoro per attivare la macchina burocratica in vista della prossima edizione della tradizionale corsa a cavallo promossa in occasione della festa patronale di Guasila.

«È davvero entusiasmante vedere il galoppatoio comunale strapieno - dice il presidente del club ippico Carlo Murru -, è il miglior stimolo per andare avanti». La tradizionale corsa a cavallo di Guasila è un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati sardi e non solo di manifestazioni equestri. È già tempo di far partire il conto alla rovescia in attesa dell’edizione numero 38, quella del prossimo anno.

Nel pomeriggio di un assolato Ferragosto, migliaia di spettatori hanno preso d’assalto le tribune dell’ippodromo comunale di Guasila per assistere al Palio di Santa Maria, organizzato dall’associazione Ippica Guasilese con il Comune e l’Unione della Trexenta. Lo storico speaker Gian Carlo Murru quest’anno ha passato il testimone a Paolo Massenti, che ha portato a casa il suo difficile compito con ottima competenza.

Sino al 15 agosto 2025, per un anno intero, il prezioso vessillo con l’immagine dell’Assunta, simbolo del Palio, verrà custodito dal Comune di Fonni che ha vinto la corsa con Walter Pusceddu in sella a "Io ci provo" della scuderia Masuri. Al secondo posto Gianluca Fais con "Mister mattonella” in rappresentanza del Comune di Guasila. Terzo gradino del podio per “Codice d'onore", montano da Giovanni Sorgia per il Comune di Dosmusnovas. Quarto posto per Marco Bitti in sella a “Pagliaccio”. Tra le qualifiche e la finalissima si è corso il Palio dei vicinati, la gara tra gli storici rioni di Guasila. Dopo una clamorosa rimonta, il cavallo "Deghenoe" con Beppe Ortu ha regalato la vittoria al vicinato Funtana Idda.

