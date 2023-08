Una grande festa dello sport con protagonisti centinaia di bambini della Trexenta e del Gerrei.

Negli impianti sportivi di Guamaggiore si è svolto il torneo di calcio a 5 per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica San Basilio 2022 con il patrocinio del Comune di Guamaggiore.

«Siamo soddisfatti e felici di poter ospitare una manifestazione così importante in grado di promuovere l’aggregazione dei più piccoli attraverso l’insegnamento dei preziosi e autentici valori dello sport», ha detto il sindaco Nello Cappai. Parole confermate dal vicesindaco e assessore allo Sport Nicola Caria che ha voluto fare i complimenti e ringraziare «gli organizzatori e i giovanissimi partecipanti per l’impegno messo e per il grande entusiasmo dimostrato».

La società di calcio presieduta da Tommaso Satta potrà utilizzare gli impianti di Guamaggiore per gli allenamenti e per le competizioni alle quali parteciperà in attesa che vengano completati i lavori sul campo di San Basilio. Protagonisti del torneo sono stati però i bambini da 6 a 14 anni, arrivati da tutti i paesi della zona. Sono state formate le squadre che hanno preso il nome delle più importanti e prestigiose nazionali di calcio del mondo, per poi dare il via alle sfide a eliminazione diretta davanti a un pubblico composto soprattutto da famiglie. I bambini più piccoli sono stati tutti premiati, mentre per quanto riguarda il torneo 11-14 anni ha vinto la squadra Brasile con i campioncini di Guamaggiore, Guasila e Selegas.

I premi ai vincitori sono stati assegnati dall’imprenditore di Senorbì Alessandro Sanna che ha offerto il proprio contributo per la buona riuscita dell’iniziativa. «La asd San Basilio 2022 organizzando questa bella manifestazione con il supporto dell'amministrazione comunale di Guamaggiore è riuscita a coinvolgere le nuovissime generazioni attraverso il sano divertimento e nello stesso tempo ha offerto un prezioso momento di incontro e condivisione per tutti», ha detto Sanna. Al secondo posto si è classificata la squadra Argentina, al terzo Germania.

