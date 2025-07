Il vescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi ha benedetto la spiaggia inclusiva di San Giovanni, a Muravera. Lo ha fatto ieri mattina, su invito del presidente dell’associazione "Domu Mia" Ninni Santus che ha realizzato, appunto, la prima spiaggia per disabili del Sarrabus. «L’accessibilità – ha detto Baturi - è fondamentale, la buona vita va garantita a tutti. Complimenti ai volontari per questa bella realtà».

Baturi ha aggiunto che «stiamo spingendo le diocesi affinché si attivino per supportare queste iniziative, io purtroppo il giorno dell’inaugurazione non son potuto venire ma oggi eccomi qui. Anzi, a breve se mi volete ritornerò per trascorrere qui una giornata intera al mare assieme a voi».

Per Ninni Santus e i numerosi volontari una bella giornata e una promessa ai cittadini: «Aiutateci e noi faremo il possibile per migliorare questo spazio e realizzarne di nuovi in altre spiagge».

© Riproduzione riservata