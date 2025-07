Il 25 luglio, in occasione della giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento, è in programma una serie di iniziative per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di prevenire gli annegamenti.

Il comune di Quartu Sant'Elena, in collaborazione con la Guardia Costiera di Cagliari, la Croce Rossa Italiana e la Scuola Italiana Cani di Salvataggio, organizza una manifestazione nella spiaggia Bandiera Blu di Mari Pintau, che inizierà alle 10. Nello specchio acqueo antistante la spiaggia sono previste dimostrazioni pratiche di manovre rianimatorie Blsd, esercitazioni di recupero in mare con il supporto dei cani da salvataggio e di recupero di un naufrago con l'elicottero della Guardia Costiera.

Inoltre i bambini potranno sperimentare con giochi e dimostrazioni l'uso corretto di salvagenti, braccioli e galleggianti, imparando le regole fondamentali della sicurezza in acqua. Il comune di Quartu conta ben 5 postazioni di salvataggio dislocate lungo il suo litorale.

