Torna a Donori, come accade ormai da quasi trent’anni, la Sagra dell’Emigrato, tradizionale appuntamento del paese del Parteolla organizzato dalla Pro Loco per accogliere i tanti concittadini residenti nella penisola e all’estero di ritorno per le vacanze estive.

L’appuntamento è per sabato prossimo alle 20 nel parco de Sa Defenza. In programma una cena comunitaria a base di prodotti tipici a cui seguirà una lunga serata con balli di gruppo, animazione per bambini e karaoke.

