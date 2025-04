Le celebrazioni del 25 aprile a Maracalagonis di faranno ma in maniera sobria dopo la proclamazione di cinque giorni di lutto nazionale da parte della presidente del Consiglio per la scomparsa di Papa Francesco.

Inizialmente erano previste diverse manifestazioni e la partecipazione della banda musicale cittadina. Il nuovo programma prevede per le 17,30 di domani l'appuntamento al monumento dei Caduti in via Giovanni XXIII con la deposizione e benedizione della Corona d’alloro, con gli Squilli di tromba e il Silenzio.

Seguirà l'appello nominale dei Caduti e il discorso commemorativo della sindaca Francesca Fadda: «Nel rispetto del lutto, l’amministrazione comunale-ha scritto la sindaca nel sito del Comune, si adeguerà alla disposizione nazionale, ma come atto simbolico verrà depositata la corona d’alloro al Monumento ai Caduti in forma sobria e silenziosa. Ringraziamo tutti i cittadini, la banda musicale e le associazioni per la comprensione in questo momento di lutto condiviso». Sarà presente l'associazione musicale Santo Stefano, ma nel rispetto del Lutto nazionale, l’intrattenimento musicale previsto è stato rinviato a data futura.

Il consigliere comunale di opposizione Gianluca Mudu: «Sono d'accordo su questa sobrietà e sul rispetto dell'invito alla sobrietà del presidente del Consiglio dei ministri».

