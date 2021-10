Un passante ha visto l’auto fuori strada e ha dato subito l’allarme. I soccorsi sono scattati questa mattina poco dopo le 9 sulla Nuova 125, in località Piddia, Comune di San Vito, dove una Fiat Grande Punto guidata da un 21enne di Genoni ha abbattuto il guard rail, si è ribaltata su se stessa e ha terminato la corsa contro un albero.

Il conducente, che viaggiava da Castiadas a San Vito, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è stato ritrovato poco distante.

L’incidente sarebbe avvenuto alle prime luci dell’alba, forse a causa di un colpo di sonno.

Il giovane è stato trasportato dal 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi vengono svolti dal Radiomobile di San Vito.

