A Frutti D'Oro, domenica 23 novembre, i ragazzi della parrocchia guidata da Don Battista, scenderanno in campo per una giornata di solidarietà dedicata alla Raccolta Caritas. L’iniziativa, ormai tradizionale nel calendario comunitario, coinvolgerà le lottizzazioni del paese, dove i giovani volontari passeranno casa per casa per raccogliere beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà.

La raccolta sarà esclusivamente di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la casa. Non verranno invece accettati vestiti né offerte in denaro, nel pieno spirito di trasparenza e semplicità che caratterizza l’iniziativa. I ragazzi, con discrezione, rispetto e sorriso, busseranno alle porte dei residenti per chiedere un piccolo contributo, trasformando ogni gesto in un segno concreto di solidarietà.

Per chi preferisse consegnare i beni di persona, saranno inoltre disponibili punti di raccolta ben segnalati da cartelloni e striscioni nelle principali zone delle lottizzazioni. “Aiutaci ad aiutare” è il messaggio che accompagna la giornata, un invito a partecipare con il cuore, offrendo anche poco, ma con generosità. In un momento storico in cui molte famiglie vivono difficoltà economiche, questa iniziativa rappresenta un segno tangibile di comunità e speranza, un modo per ricordare che la solidarietà parte sempre dai piccoli gesti quotidiani.

