Un secondo incidente in poche ore a breve distanza da quello avvenuto sulla 130.

Questa volta tra San Sperate e Sestu, con il traffico andato in tilt. Ma, oltre al danno, la beffa: per un'ora non è arrivato nessuno a fare i rilievi e a controllare la viabilità, e sono stati alcuni automobilisti, armati di giubbotti catarifrangenti, a tentare di gestire le auto quasi al buio totale. Unica fonte di luce: i lampeggianti del carro attrezzi.

Da una prima ricostruzione, due auto si sono scontrate frontalmente sulla provinciale 4 intorno alle 17,30. Una vecchia Lancia Ypsilon sarebbe sbucata da una delle stradine che si affacciano sulla Sp 4, in prossimità dei lavori del mercato ortofrutticolo, e una Renault bianca, in arrivo da San Sperate, l'ha colpita in pieno.

La prima automobile è finita in mezzo alla corsia in direzione Sestu, l'altra in quella opposta. Uno dei due guidatori avrebbe riportato una ferita alla nuca, ma avrebbe rifiutato le cure dell'ambulanza. L'assenza di forze dell'ordine, secondo quanto riferito da alcuni automobilisti presenti, sarebbe da ricercarsi nell'altro incidente di questo pomeriggio sulla 130, avvenuto a quattro chilometri di distanza con dinamiche simili, dove i carabinieri erano impegnati.

Il traffico sulla provinciale 4, principale asse viario della zona, intanto è andato in tilt.

