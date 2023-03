Più di 50 gli interventi già effettuati oggi dai Vigili del fuoco per i danni provocati dal fortissimo vento che sta sferzando Cagliari e tutta la provincia.

Decine le chiamate giunta alla sala operativa per alberi e rami pericolanti, pali e cartelli caduti, anche per il crollo di calcinacci.

Tragedia sfiorata sulla Statale 554 all’altezza di Quartu, dove è caduto un albero poi rimosso dai Vigili del fuoco.

Colpite anche le zone del Sulcis e del Medio Campidano. A Villacidro sono caduti alberi in via Pineta e in località Ruinas. Sul posto è intervenuta anche la Polizia municipale.

Il sindaco Paolo Truzzu oggi ha chiuso i parchi cittadini e i cimiteri. Analoga ordinanza, sempre a causa del vento, è stata adottata a Olbia da Settimo Nizzi.

(Unioneonline/L)

