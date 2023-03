Il vento sferza Cagliari e il Comune dispone la temporanea chiusura dei parchi di Bonaria e Tuvixeddu e anche dei cimiteri cittadini.

«A causa delle condizioni meteo in peggioramento per forti raffiche di vento e con l'obiettivo di preservare la sicurezza e la salute pubblica – si legge in una nota di Palazzo Bacaredda -, in via precauzionale è stata disposta la chiusura immediata del Parco di Bonaria e del sentiero superiore del Parco di Tuvixeddu. Saranno inoltre possibili chiusure localizzate negli altri parchi e giardini cittadini, valutate caso per caso. Chiusi anche tutti i cimiteri cittadini».

«Al cessare dell’emergenza – avvisa l’amministrazione -, verrà ripristinata la normale fruibilità di tutti i parchi e ne sarà data tempestiva comunicazione».

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata