Dalla finanziaria regionale in arrivo 1.600.000 euro per il Comune di Castiadas. «Abbiamo ottenuto il finanziamento di un miliore di euro», dice il sindaco Eugenio Murgioni, «per la ristrutturazione di tre aree parcheggio sul litorale. Precisamente Cala Pira, La Marina e Santa Giusta. Risorse utilissime per migliorare l’offerta turistica e adeguare i nostri servizi a standard d’eccellenza».

Assegnati anche 600mila euro per il completamento della piazza antistante la storica struttura delle ex Carceri. «Un progetto attesissimo da tutti i cittadini», continua Murigioni. «Con questi interventi il borgo della Centrale potrà diventare uno degli angoli più suggestivi del Sud-Est della Sardegna, sia per l’aspetto culturale sia per le innumerevoli iniziative artigianali e gastronomiche che il sito sarà in grado di ospitare».

In arrivo anche 150.000 euro per la messa in sicurezza della viabilità. «Fondi che ci consentiranno di proseguire il programma di collegamento del nostro territorio, arrivando ad una percorribilità sicura ed ecosostenibile. Sottolineo l’importanza, in quanto vi è la certezza delle trasferibilità delle somme per il 2023 che ammontano complessivamente a 1.250.000 euro».

«Ringrazio il Consiglio Regionale per l’attività svolta», conclude Murgioni.

