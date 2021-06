Il Festival dell’Altrove giunge alla sua quinta edizione. Il Premio letterario dedicato all'antropologo, scrittore e poeta Giulio Angioni, voluto dall'assessorato alla Cultura del Comune di Guasila, in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, ha indetto il bando di concorso anche per l'anno 2021, con tre categorie: racconti per maggiorenni, per la categoria giovani e tesi di laurea.

Il Premio è dedicato quest’anno ai racconti, per la categoria maggiorenni, che abbiano come tema “Giallo oro. Il romanzo giallo nelle sue diverse espressioni”. Come nell’Oro di Fraus, romanzo di Giulio Angioni, considerato all'origine del filone del romanzo giallo o noir sardo, dove l'autore prende coscienza della società, attraverso la scoperta e lo studio socio-antropologico dei problemi. L'opera dovrà essere inviata entro il 27 settembre.

Per la categoria giovani, dagli 8 e i 12 anni, e dai 13 ai 17 anni, il tema scelto per i racconti è stato “Giallo oro, azzurro chiaro, rosso scuro. Di quanti colori immagini il futuro?” I colori al servizio della fantasia, per guadare oltre questo periodo in bianco e nero. Una storia di uno, due o tanti colori diversi, come punto di ispirazione per raccontare una nuova visione del mondo, che possa attingere al passato o disegnare il futuro, che sia fuori dal tempo, in un mondo reale o un universo immaginario. L'opera dovrà essere inviata entro il 27 settembre.

Per la categoria tesi di laurea la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il 30 settembre a mano al Comune di Guasila. Potranno partecipare coloro che hanno conseguito una laurea magistrale-specialistica, o laurea triennale secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari, discussa presso Università, in una delle sessioni di esame comprese nell'arco di tempo tra ottobre 2020 settembre 2021. Le tesi di laurea ammissibili al concorso devono offrire contributi originali alla conoscenza nei suoi diversi aspetti, in tutti gli ambiti di studio e percorsi di laurea.

